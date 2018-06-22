Военнослужащие нашли останки погибших в Великой Отечественной войне в Ингушетии

Дислоцированные в Ингушетии артиллеристы обнаружили в ходе акции «Вахта памяти» останки погибших в годы Великой Отечественной войны под Малгобеком солдат, передает РИА «Новости» заявление начальника пресс-службы Южного военного округа Вадима Астафьева.

В поисках были задействованы около 800 военнослужащих, которые вели археологические раскопки на территории республики.

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«За время акции военнослужащие соединения ЮВО обнаружили останки 14 красноармейцев, истлевшее обмундирование, сапоги, ботинки и другие элементы обмундирования и экипировки», — сказал Астафьев.

Для обнаружения останков погибших солдат поисковые группы снабжены миноискателями «Корнет», другим специальным оборудованием, а также мотопилами и шанцевым инструментом.

Героико-патриотическая акция «Вахта памяти» началась 14 апреля и продлится до середины сентября.