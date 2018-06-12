МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

МЧС России предупреждает москвичей о дожде, грозе и порывах ветра до 22 м/с во второй половине дня и вечером 12 июня, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ведомство.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет 12 июня в течение дня в Москве облачно с прояснениями, во второй половине дня и вечером дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с, при грозе порывы 17-22 м/с», — говорится в сообщении.

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МЧС рекомендует гражданам быть осторожными и внимательными.

Ранее в МЧС России по Московской области предупредили жителей региона о сильном тумане ночью и утром 12 июня.

Также Гидрометцентром был объявлен желтый уровень погодной опасности в столичном регионе из-за усиления ветра и грозы во вторник, 12 июня.