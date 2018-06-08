Источник: экс-генерал ФСБ Феоктистов попросил суд вернуть $2 млн из дела Улюкаева‍

Бывший генерал ФСБ Олег Феоктистов обратился в суд о возврате $2 млн, которые были переданы экс-министру экономического развития России Алексею Улюкаеву в качестве взятки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Источник агентства также добавил, что в ходе разбирательства Феоктистов выступал как свидетель обвинения.

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Ранее сообщалось, что адвокаты Алексея Улюкаева, приговоренного к восьми годам заключения за взятку, просят снять арест с его имущества.

Как отмечалось, 29 июня суд решит судьбу $2 млн, переданных Улюкаеву главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

1 июня защита Улюкаева подала жалобу на приговор по его делу.