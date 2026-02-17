Размер шрифта
Губерниев рассказал, чего он ждет от Петросян на Олимпиаде

Губерниев заявил, что ждет от Петросян борьбы за медали Олимпиады
Пресс-служба ТНТ

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что ждет от фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде борьбы за медали, передает «Матч ТВ».

«Я жду борьбы за медали. Есть ощущение, что это может быть. Загадывать после мужского катания вообще не приходится. Но у нее, мне кажется, шансов даже побольше, чем у Гуменника», — сказал Губерниев.

Соревнования среди женщин на Олимпиаде начнутся 17 февраля, когда фигуристки представят свои короткие программы. По итогам жеребьевки, прошедшей 15 февраля, Петросян выступит под вторым номером.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева. Гуменник свое выступление на Олимпиаде уже завершил, спортсмен стал шестым в личном турнире мужчин.

Ранее Петросян одной фразой оценила первую тренировку на Олимпиаде.
 
