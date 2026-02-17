Агрохолдинг экс-чиновника Росприроднадзора обратили в доход государства

Агрохолдинг «Алтайагроснаб», созданный бывшим руководителем Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андреем Фроловым, обратили в доход государства. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

«Новосибирский областной суд по апелляционному представлению Генеральной прокуратуры Российской Федерации отменил необоснованное решение Заельцовского районного суда Новосибирска. В доход государства обращен агрохолдинг «Алтайагроснаб» стоимостью свыше 10 млрд рублей», — говорится в заявлении.

По данным надзорного ведомства, Фролов незаконно совмещал государственную службу с предпринимательской деятельностью, доход от которой позволял ему вкладываться в развитие бизнеса и приобретать дорогостоящее имущество. Мужчина регистрировал активы на родственников и доверенных лиц, тем самым избегая необходимости их декларирования.

В ноябре прошлого года Заельцовский районный суд Новосибирска частично удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры России, обратив в доход государства 13 транспортных средств и несколько объектов недвижимости. В том числе речь идет о квартирах в Грузии, Турции и Таиланде.

«Общая рыночная стоимость [конфискованного имущества] превысила 460 млн рублей», — отмечается в публикации.

При этом суд решил не трогать группу компаний «Алтайагроснаб», с чем не согласилось надзорное ведомство. В результате решение инстанции было обжаловано в апелляционном порядке. Судебные акты уже вступили в законную силу. Генпрокуратура России взяла на контроль физическую передачу государству имущества Фролова.

Ранее прокуратура потребовала изъять у главы челябинского Роспотребнадзора активы на 400 млн рублей.