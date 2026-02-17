Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Агрохолдинг экс-чиновника Росприроднадзора обратили в доход государства

Суд в Новосибирске обратил в доход государства группу компаний «Алтайагроснаб»
Александр Полегенько/РИА Новости

Агрохолдинг «Алтайагроснаб», созданный бывшим руководителем Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андреем Фроловым, обратили в доход государства. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

«Новосибирский областной суд по апелляционному представлению Генеральной прокуратуры Российской Федерации отменил необоснованное решение Заельцовского районного суда Новосибирска. В доход государства обращен агрохолдинг «Алтайагроснаб» стоимостью свыше 10 млрд рублей», — говорится в заявлении.

По данным надзорного ведомства, Фролов незаконно совмещал государственную службу с предпринимательской деятельностью, доход от которой позволял ему вкладываться в развитие бизнеса и приобретать дорогостоящее имущество. Мужчина регистрировал активы на родственников и доверенных лиц, тем самым избегая необходимости их декларирования.

В ноябре прошлого года Заельцовский районный суд Новосибирска частично удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры России, обратив в доход государства 13 транспортных средств и несколько объектов недвижимости. В том числе речь идет о квартирах в Грузии, Турции и Таиланде.

«Общая рыночная стоимость [конфискованного имущества] превысила 460 млн рублей», — отмечается в публикации.

При этом суд решил не трогать группу компаний «Алтайагроснаб», с чем не согласилось надзорное ведомство. В результате решение инстанции было обжаловано в апелляционном порядке. Судебные акты уже вступили в законную силу. Генпрокуратура России взяла на контроль физическую передачу государству имущества Фролова.

Ранее прокуратура потребовала изъять у главы челябинского Роспотребнадзора активы на 400 млн рублей.
 
Теперь вы знаете
Случай, коррупция или бомба: как российская монархия чуть не погибла за 30 лет до революции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!