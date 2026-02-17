Раскрыт топ-3 самых популярных треков 2000-х у россиян

«КИОН Музыка»: «Волна» DJ SMASH обошла по популярности «Свободу» Кипелова в РФ

Российские хиты 2000-х стали в 1,6 раза популярнее иностранных — на 62% от общего числа прослушиваний. Об этом «Газете.Ru» сообщил сервис «КИОН Музыка», который попытался выяснить: что побуждает пользователей возвращаться к музыке того десятилетия.

Среди российских треков выделяется «Волна» от DJ SMASH и Fast Food. Также популярны «Мел» группы «Пропаганда», «Дороже золота» (DV Street и ЛюSea), «Это здорово» Николая Носкова и кавер на «Свободу» Валерия Кипелова от Сергея Шнурова. На международной арене — Modjo с песней Lady (Hear Me Tonight).

Музыка 2000-х особенно популярна в Ленинградской области, где занимает первое место. Далее идут Краснодарский край и Свердловская область.

В Новгородской области жители предпочитают более спокойные композиции 2000-х для расслабления, опережая Нижегородскую область, Башкортостан и Новосибирскую область.

Аналитики также составили топ-5 лучших клубных треков 2000-х, куда вошли: «Addicted»— Serge Devant и Hadley; «Never Win» — Fischerspooner с Benny Benassi и Alle Benassi; «Pentagramma» — Tony Igy; «Satisfaction» — Benny Benassi; «Galvanize» — The Chemical Brothers.

«Ностальгия — главенствующий тренд, прослеживающийся не первый год в культурной повестке. Она побуждает людей изучать прошедшие эпохи, в частности 00-е», — подвели итог эксперты.

