В Костроме китаец получил штраф за наклейку с символикой РДК на машине

Уроженца Китая обязали выплатить штраф за экстремистскую символику. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

Инцидент произошел в Костроме. По данным Telegram-канала, мужчину, преподающего китайский язык в местном университете, остановили, когда он ехал по улице. Сотрудники правоохранительных органов заметили у него на машине наклейку с символом РДК (признан в РФ террористической организацией).

«Обвиняемый заявил, что не знает ни значения символики, ни того, каким образом она оказалась на машине», – сообщается в публикации.

Суд якобы не принял во внимание это объяснение и решил, что мужчина пытается уйти от ответственности. В результате преподавателя оштрафовали на две тысячи рублей и конфисковали наклейку.

Известно, что мужчина приехал в Россию в 2012 году. После стажировки во Владивостоке он отправился в Кострому, где устроился в университет. Он также участвовал в открытии местного центра изучения китайского языка в 2024 году.

Ранее жителя Москвы заключили под арест за изрисованную в подъезде стену.
 
