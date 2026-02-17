Ученые заявили о странностях Солнца после новой вспышки

Магнитная буря класса G2, прошедшая в ночь на 17 февраля, оказалась самой мощной за последний месяц. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По данным ученых, активность светила в последнее время выглядит необычно. Фиксируются короткие одиночные вспышки без видимых причин, после которых вновь наступает затишье. Ранее наблюдались полярные сияния продолжительностью около 40 минут, теперь — магнитная буря, которая длилась менее часа.

В институте отметили, что Солнце ведет себя «странно», сравнив происходящее с распродажей «последних остатков».

Кроме того, 17 февраля днем ожидается солнечное затмение. Первое касание полутени Земли произойдет в 12:58 по московскому времени. Кольцевая фаза продлится с 14:44 до 15:37, а пик придется на 15:13. При этом на территории России наблюдать затмение не получится.

В начале февраля Лаборатория солнечной астрономии сообщила, что один из самых мощных эпизодов солнечной активности в XXI веке неожиданно завершился, так и не достигнув рекордных значений.

Ранее на Солнце появилась корональная дыра, похожая на дракона.