Хасбик купил восемь Camry на 20 млн рублей ради бизнеса в Дагестане

Блогер Хасбик (настоящее имя — Хасбулла Магомедов) запустил новый бизнес в Дагестане. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Магомедов начал сдавать в аренду подержанные Toyota Camry. Всего он приобрел восемь автомобилей 2019-2022 годов, потратив на них 20 миллионов рублей. Mash утверждает, что Хасбик лично решает все бизнес-вопросы — в том числе и общается с клиентами.

Telegram-канал выяснил, что внести оплату в размере 8 тысяч рублей и депозит в 20 тысяч Магомедов требует за сутки. Он также просит предъявить паспорт и лично встретиться с владельцем в поселке Новый Хушет для обсуждения деталей.

Также Хасбик может потребовать наличные за автомобиль, который зарегистрирован на его имя. Оплата за другие машины не потребуется, поскольку они оформлены на родственников, которые помогают ему в бизнесе. Формально этот бизнес не зарегистрирован официально.

В ноябре 2024 года американский журналист Такер Карлсон взял интервью у российского блогера Хасбика. Журналист спрашивал у 22-летнего блогера, как он относится к боксеру Майку Тайсону, принявшего его за ребенка, а также интересовался мнением гостя об американцах.

