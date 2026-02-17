Размер шрифта
Новые тарифы ЖКХ ударили по стоимости кремации в России

Baza: в России после Нового года кремация подорожала на 20 тыс. рублей
Dontworry./Wikipedia

После Нового года в России резко выросла стоимость кремации. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

О заметном скачке цен рассказали представители крупных крематориев. Основными причинами называют повышение тарифов на электроэнергию для юридических лиц на 8–12% и рост стоимости газа для коммунально-бытовых нужд на 7–10%. Дополнительное давление на цены оказали дефицит запчастей для импортных печей и увеличение расходов на обязательные газоочистные системы на фоне повышенного спроса.

Наиболее ощутимое подорожание произошло в Москве и Московской области. Там тарифы выросли на 20–45 тыс. рублей. В Николо-Архангельском крематории в Балашихе сообщили, что стандартная процедура кремирования вместе с урной сейчас обходится в 80–85 тыс. рублей. По словам сотрудников, еще несколько месяцев назад цена была почти вдвое ниже. В Хованском крематории рост составил 8–10 тыс. рублей за три месяца.

Повышение зафиксировано и в регионах: в Новосибирске стоимость увеличилась в среднем на 17 тыс. рублей, в Мурманске — на 15 тыс., в Екатеринбурге — на 1–5 тыс.

При этом кремация остается самым популярным способом погребения. Руководитель компании «Журавли» Илья Болтунов сообщил, что за последние два года ее доля составляет около 60%. По его словам, за три дня в Москве компания провела 6 погребений и 12 кремаций, то есть последнюю услугу выбирают вдвое чаще.

Эксперт связывает рост спроса с развитием семейно-родовых захоронений, возможностью подзахоронения урн без ожидания санитарных сроков, переполненностью кладбищ, обновлением колумбариев и изменением отношения общества к кремации.

Ранее россияне массово жаловались на резкий рост тарифов ЖКХ.
 
