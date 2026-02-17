Размер шрифта
Валиева осталась единственной россиянкой с мировыми рекордами в фигурном катании

Валиева осталась единственной фигуристкой из России с мировыми рекордами
Владимир Астапкович/РИА Новости

Фигуристка Камила Валиева осталась единственной представительницей России с мировыми рекордами в фигурном катании.

16 февраля японская пара Рику Миура и Рюити Кихара побила рекорд Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в произвольной программе. Валиевой принадлежат все три рекорда в женском катании. Они были установлены на Rostelecom Cup в ноябре 2021 года.

1 февраля Камила Валиева показала худший результат в полуфинале прыжкового чемпионата России. Победителем турнира стала ученица Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова, набрав 127.27 балла.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Ранее Илья Авербух высказался о результатах Валиевой на чемпионате России.
 
