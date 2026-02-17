Суд изъял активы экс-чиновника Росприроднадзора почти на полмиллиарда рублей

Суд Новосибирска изъял российские и зарубежные активы на 460 млн рублей у бывшего руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

Уточняется, что в доход государства обращены три земельных участка, жилой дом, четыре нежилых помещения, 13 транспортных средств, одна квартира в России, четыре — в Турции, две — в Грузии и одна — в Таиланде, а также ООО «Алтайская транспортная компания».

В ведомстве отметили, что общая рыночная стоимость изъятых активов превысила 460 млн рублей.

17 октября 2024 года Фролова уволили с должности руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора в связи с утратой доверия. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и создании препятствий для законного предпринимательства.

Позднее стало известно, что Фролов, против которого заявлен иск о взыскании коррупционных активов общей стоимостью 480 млн рублей, вместе с супругой скрыл от правоохранителей 40 млн рублей. Они были выведены со счета супруги экс-чиновника и зачислены на счет соответчицы по иску. Последняя сняла деньги и скрыла их от следствия.



