Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Суд изъял активы экс-чиновника Росприроднадзора почти на полмиллиарда рублей

Суд изъял активы экс-чиновника Росприроднадзора Фролова на 460 млн рублей
Shutterstock

Суд Новосибирска изъял российские и зарубежные активы на 460 млн рублей у бывшего руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

Уточняется, что в доход государства обращены три земельных участка, жилой дом, четыре нежилых помещения, 13 транспортных средств, одна квартира в России, четыре — в Турции, две — в Грузии и одна — в Таиланде, а также ООО «Алтайская транспортная компания».

В ведомстве отметили, что общая рыночная стоимость изъятых активов превысила 460 млн рублей.

17 октября 2024 года Фролова уволили с должности руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора в связи с утратой доверия. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и создании препятствий для законного предпринимательства.

Позднее стало известно, что Фролов, против которого заявлен иск о взыскании коррупционных активов общей стоимостью 480 млн рублей, вместе с супругой скрыл от правоохранителей 40 млн рублей. Они были выведены со счета супруги экс-чиновника и зачислены на счет соответчицы по иску. Последняя сняла деньги и скрыла их от следствия.

Ранее суд изъял имущество ОПГ «Махонинские».
 
Теперь вы знаете
Случай, коррупция или бомба: как российская монархия чуть не погибла за 30 лет до революции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!