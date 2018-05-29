В СПЧ России возмутились убийством Бабченко

Руководитель российского Совета по правам человека Михаил Федотов выразил возмущение в связи с убийством российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, передает РИА «Новости».

«Я глубоко возмущен убийством известного российского журналиста Аркадия Бабченко. Тот факт, что он в последние годы работал на Украине и весьма критично высказывался по поводу российской политики, совершенно не уменьшает нашего возмущения», — сказал Федотов.

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Он также подчеркнул, что представители совета потребуют от властей Украины самого тщательного расследования этого преступления.

Ранее полиция рассказала подробности об убийстве Бабченко.

Бабченко сообщил о своем решении покинуть территорию Россию из-за неоднократных угроз в свой адрес 21 февраля 2017 года. С октября 2017 по май 2018 года вел программу «Prime: Бабченко» на телеканале ATR.