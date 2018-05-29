В Киеве убили Бабченко

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Полиция Киева в своем фейсбуке сообщила о смерти гражданина России, который скончался от ранения в спину в машине «скорой помощи». Это сообщение поступило после того, как появились публикации о смерти российского журналиста Аркадия Бабченко.

«ЧП произошло на улице Никольско-Слободская в Днепровском районе столицы. На линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в доме своего мужа в крови. От полученного ранения, предварительно - в спину, пострадавший скончался», — говорится в тексте сообщения.

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Сообщается, что погибший, родившийся в 1977 году был ведущим одного из телеканалов.

Ранее сообщалось, что в Киеве подстрелили российского журналиста Бабченко.

Бабченко заявил о своем решении покинуть территорию Россию из-за неоднократных угроз в свой адрес 21 февраля 2017 года. С октября 2017 по май 2018 года вел программу «Prime: Бабченко» на телеканале ATR.