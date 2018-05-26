Ростуризм предупредил граждан об опасном вирусе в Индии

Ростуризм призвал туроператоров предупреждать о неблагоприятной эпидемиологической обстановке в Индии, где была выявлена вспышка смертельно опасного вируса Нипах, сообщает пресс-служба ведомства.

«Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по причине вызываемого им заболевания на сегодняшний день уже скончались не менее 12 человек, десятки госпитализированы», — говорится в сообщении.

Реклама

Согласно рекомендациям ВОЗ, для предотвращения инфицирования достаточно не контактировать с больными животными (в первую очередь свиньями) и крылановыми (плодоядные летучие мыши), тщательно мыть овощи и фрукты, а также не пить сырой пальмовый сок и строго соблюдать правила личной гигиены.

Федеральное агентство по туризму рекомендует находящимся в указанном регионе российским туристам соблюдать вышеописанные правила профилактики заражения вирусом Нипах, а в случае ухудшения самочувствия – незамедлительно обращаться к врачу.

Ранее Роспотребнадзор оценил безопасность турецких отелей.