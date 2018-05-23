Путину сообщили о смерти онкобольной Дарьи Стариковой

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину сообщили о смерти Дарьи Стариковой, которая в ходе «прямой линии» в 2017 году пожаловалась ему на недоступность лечения, передает РИА «Новости».

Журналисты спросили у пресс-секретаря российского лидера, известно ли Путину о смерти девушки.

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«Да, конечно», — сказал Песков.

Ранее в Минздраве прокомментировали смерть Стариковой и заявили, что болезнь оказалась сильнее нее. Следственный комитет продолжит расследование уголовного дела «о халатности», которое было возбуждено сразу после ее обращения к президенту.