СМИ: в Марселе произошла стрельба

Неизвестные в масках открыли стрельбу в одном из районов Марселя. Об этом пишет газета La Provence.

По данным издания, в результате происшествия пострадал один человек.

Как отмечается, полиция оцепила место происшествия.

Ранее сообщалось, что полиция Франции предотвратила новый теракт.

12 мая в Париже неизвестный с ножом напал на прохожих. Позже полиция заявила, что в результате нападения один человек умер, еще четверо получили ранения разной степени тяжести. Также стало известно, что нападение совершил выходец из Чечни.