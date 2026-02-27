В Чувашии сбили украинские ракеты, обломки упали в лесу

SHOT: силы ПВО сбили две ракеты «Фламинго» в Чувашии

Силы противовоздушной обороны (ПВР) перехвати две украинские ракеты «Фламинго» в Чувашской Республике. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«По нашей информации, ни одна из ракет не достигла цели», — пишет канал.

По его данным, обломки ракет упали в лесу в отдалении от населенных пунктов. Никто не пострадал.

Днем 27 февраля ракетная опасность объявлялась в большинстве регионов Приволжского федерального округа.

При отражении ракетной атаки в Ростовской области была сбита ракета, обломки которой упали на многоквартирный дом в Таганроге, в результате чего произошло частичное разрушение балкона.

В ночь на пятницу массированному ракетному обстрелу подверглись Белгород и Белгородский округ, в результате которого объекты энергетической инфраструктуры получили серьезные повреждения.

Ранее в аэропорту Самары эвакуировали пассажиров и персонал из-за ракетной опасности.