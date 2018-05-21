СК начал проверку после жесткой посадки вертолета в Хабаровском крае

Следственный комитет организовал проверку после жесткой посадки вертолета в Хабаровском крае. Об этом сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК.

«20 мая 2018 года в 17.32 вертолет «Газель», не долетев до реки Уда в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края три км, совершил жесткую посадку. После посадки произошло самовозгорание вертолета. Вертолет сгорел полностью», — рассказали в ведомстве.

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Трое находившихся на борту выбрались из вертолета и направились в сторону охотничьего домика. В пути у одного из них предположительно произошел сердечный приступ, в результате чего он скончался. Два человека выжили.

Отмечается, что собственником вертолета является индивидуальный предприниматель из Амурской области.

Ранее сообщалось, что человек погиб после жесткой посадки вертолета в Хабаровском крае.