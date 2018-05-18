Супруга Вышинского рассказала, что ей не позволяют увидеть мужа и поговорить с ним

Супруга главы портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского заявила, что ему не позволяют видеться с родными и говорить по телефону. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, у нее нет возможности поговорить с мужем или его увидеть. Она добавила, что могла бы приехать в Херсон, но ее не допустят к Вышинскому.

«Я просила хотя бы поговорить по телефону. Все делала через адвоката. Не разрешают они никаких прямых встреч, ни телефонных разговоров с родственниками. Они никак это не мотивируют», — рассказала женщина.

Она добавила, что, по мнению адвоката Вышинского, есть вероятность встречи с мужем в конце мая-начале июня.

Ранее заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Дмитрий Горностаев рассказал «Газете.Ru», что Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в квартирах руководителя представительства РИА «Новости» в Киеве Андрея Бородина и журналистки Людмилы Лысенко.