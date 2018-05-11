МЧС: 500 общественных зданий в России построили с нарушением закона
В МЧС сообщили, что 500 крупных зданий с массовым пребыванием людей, в том числе кинозалов и торговых центров, были построены с нарушениями и без согласования с ведомством, передает РИА «Новости».
«Строительство и реконструкция 500 зданий в нарушение законодательства России проводилась без разработанных и согласованных с МЧС России специальных технических условий, отражающих специфику противопожарной защиты многофункциональных объектов со сложной планировкой», — говорится в сообщении.
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Также отмечается, что более тысячи зданий были переоборудованы из производственных или складских помещений.
Ранее сообщалось, что в Барнауле опечатали один из крупнейших ТЦ из-за нарушения правил пожарной безопасности.