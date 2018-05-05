В электричке на станции «Мытищи» произошло задымление

В электричке на станции «Мытищи» Ярославского направления Московской железной дороги произошло задымление. Об этом сообщается на сайте МЖД.

«Сегодня в 9.09 мск на станции «Мытищи» Ярославского направления Московской железной дороги, по предварительной информации, возникло задымление деревянного настила на крыше второго вагона пригородного поезда №6105, следовавшего по маршруту Софрино-Москва», — говорится в сообщении.

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Сообщается, что пассажиров электрички высадили на станции, они продолжили движение на попутных электричках.

В результате незапланированной остановки электрички несколько поездов Ярославского направления следуют с увеличенным интервалом.