В Белой Церкви загорелись склады с резинотехническими изделиями

В Белой Церкви Киевской области загорелись склады с резинотехническими изделиями, на место выехали пожарные, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря областного управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям Викторию Рубан.

«Там (в Белой Церкви — ред.) пожар… горят склады с резинотехническими изделиями», — сообщила Рубан.

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Она уточнила, что площадь пожара пока не известна, так как пожарные на место только выехали.

Ранее на Украине полиция закрыла въезд в город Балаклея в Харьковской области из-за пожара на складе боеприпасов. По данным генштаба ВС Украины, пожар начался из-за возгорания сухой травы.

Местные власти не проводят эвакуацию, однако в случае необходимости такие меры будут предприняты.