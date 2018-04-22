В Японии экстренно сел самолет United Airlines из-за неисправности в двигателе
В Японии пассажирский самолет авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в международном аэропорту Нарита, передает агентство Kyodo.
Самолет выполнял рейс из Лос-Анджелеса в Шанхай.
Во время полета экипаж выявил неисправность в работе двигателя. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее направлявшийся из Гянджи в Москву самолет «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) совершил вынужденную посадку в петербургском аэропорту Пулково. Причиной оказались погодные условия.