В Китае из-за столкновения «драконовых» лодок погибли 11 человек

На юге Китая в результате столкновения двух «драконовых» лодок погибли 11 человек, а еще шесть пропали без вести. Об этом сообщает «Синьхуа».

Как отмечается, инцидент произошел 13.40 по местному времени (8.40 мск) на реке в округе Гуйлинь Гуанси-Чжуанского автономного района во время подготовки к соревнованиям день Праздника лета. Лодки, украшенные головами и хвостами драконов, перевернулись, из-за чего 57 человек оказались в воде. Спасатели помогли 40 пострадавшим, в настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.

Ранее сообщалось, что туристический катер, перевозивший 31 пассажира, взорвался перед островом Пхи-Пхи-Ле в южном Таиланде.