В Башкирии ученик напал на школу и поджег класс, четверо пострадали
В Стерлитамаке школьник напал на одноклассников и учительницу, после чего поджег класс. Об этом сообщает местные СМИ.
Инцидент произошел в школе №1. По данным портала Sterlitamak.ru, одна из девушек выпрыгнула из окна, чтобы спастись от нападавшего.
Ufa1.ru со ссылкой на очевидцев рассказывает, что девятиклассник не пришел на урок и сидел в коридоре.
«Учитель привела подростка в кабинет, парень вел себя агрессивно и поранил ножом руку одноклассницы, после чего накинулся на учительницу. Когда началась паника, он выплеснул в классе бензин, поджег его и пытался покончить с собой», — пишет портал.
В общей сложности пострадали четверо: две ученицы, учительница информатики и сам нападавший. На место прибыли бригады скорой помощи.
Следственный комитет в своем телеграм-канале сообщает, что на месте работает следственная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.