МЧС предупредило москвичей о ливне и грозе

МЧС предупредило граждан о сильном дожде и ветре с порывами до 15 м/с в Москве в ближайшие часы, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ведомство.

«По прогнозу синоптиков (Росгидромет), в период с 15.00 17 апреля до 21.00 18 апреля ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза. Суммарное количество осадков составит 7-21 мм, при грозе возможны порывы ветра до 15 м/с», — говорится в сообщении.

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МЧС призвали граждан быть осторожными и аккуратными из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильном тумане.

Пешеходам порекомендовали проявить дополнительную внимательность при переходе улиц и дорог.