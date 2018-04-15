Самолет сел в Москве с разрушенным фюзеляжем

В столичном аэропорту в ходе предполетного осмотра самолета специалисты обнаружили разрушение и частичное отсутствие панели сопряжения фюзеляжа с верхней поверхностью левой плоскостью крыла. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что перед осмотром самолет выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Москву.

Реклама

По данным телеканала, в настоящий момент устанавливается, когда именно произошло разрушение. Также оценивается техническое состояние воздушного судна.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет экстренно сел в Тегеране после отказа двигателя.