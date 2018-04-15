Самолет экстренно сел в Китае из-за нападения пассажира с ручкой на бортпроводника

Самолет авиакомпании Air China совершил экстренную посадку в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань после того, как один из пассажиров взял в заложники бортпроводника, передает РИА «Новости» со ссылкой на авиационные власти Китая.

Самолет, совершавший рейс CA1350, вылетел из города Чанша в провинции Хунань в 8.40 (3.40 мск) по местному времени и должен был приземлиться в 11.00 (6.00 мск) в международном аэропорту Пекина.

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«Из-за незаконного вмешательства самолет авиакомпании Air China, совершавший рейс из города Чанша в Пекин, был вынужден совершить экстренную посадку в 9.58 в международном аэропорту Чжэнчжоу. Все пассажиры уже благополучно покинули самолет и находятся в зале ожидания», — говорится в сообщении.

Управление гражданской авиации Китая в опубликованном позднее заявлении уточнило, что один из пассажиров взял в заложники бортпроводника, угрожая перьевой ручкой. Нападавшего задержала полиция.