При обрушении на шахте в Ростовской области погиб рабочий

При обвале кровли в шахте «Дальняя» в Ростовской области погиб один человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру региона.

«В зоне обрушения находились три человека, двоим удалось выбраться, один погиб», — сказал представитель прокуратуры.

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Он добавил, что по данному факту организована проверка.

В региональном главке МЧС уточнили, что всего в смене работали 87 человек, 86 из них самостоятельно выбрались из шахты.

Ранее сообщалось, что на шахте «Дальняя» в Ростовской области произошло обрушение, один горнорабочий оказался под завалами. Шахта относится к ОАО «Донской антрацит».