СМИ: Минтранс намерен увеличить штрафы за задержку рейсов

Министерство транспорта России ведет работу над законопроектом об усилении ответственности авиаперевозчиков, пишут «Известия».

По данным издания, в текущей версии законопроекта предлагается увеличить штрафа почти в 14 раз — до 339 рублей. При этом он не будет назначаться за задержки по метеоусловиям, из-за форс-мажорных обстоятельств или по причинам, связанным с обеспечением безопасности.

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Как отмечается, в настоящее время за каждый час задержки перевозчик уплачивает 25 рублей, а общая сумма неустойки не может превышать 50% стоимости билета.

По мнению экспертов газеты, ужесточение санкций позволит дисциплинировать перевозчиков и повысить пунктуальность выполнения чартерных рейсов. Однако, данная мера также может привести к росту цен на авиабилеты.

Ранее сообщалось, что Минтранс разработал новые ограничения для авиакомпаний, которые часто задерживают рейсы.