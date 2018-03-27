Источник: при пожаре в ТЦ в Кемерово погиб 41 ребенок

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Среди погибших в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово — 41 ребенок, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«В списке погибших фамилии 41 ребенка», — отметил источник.

Всего, по последним данным, жертвами пожара, который произошел 25 марта, стали 64 человека.

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В настоящее время разбор завалов продолжается.

Президент России Владимир Путин прибыл в Кемерово для проведения совещания по ликвидации последствий пожара.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.