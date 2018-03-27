Источник: при пожаре в ТЦ в Кемерово погиб 41 ребенок
Среди погибших в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово — 41 ребенок, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
«В списке погибших фамилии 41 ребенка», — отметил источник.
Всего, по последним данным, жертвами пожара, который произошел 25 марта, стали 64 человека.
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В настоящее время разбор завалов продолжается.
Президент России Владимир Путин прибыл в Кемерово для проведения совещания по ликвидации последствий пожара.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.