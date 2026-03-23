Женщина позволила избраннику оплодотворить ее 14-летнюю дочь, потому что не могла родить

В США женщина позволила возлюбленному оплодотворить ее 14-летнюю дочь
В США 36-летняя женщина позволила своему 36-летнему избраннику оплодотворить свою 14-летнюю дочь, потому что не могла родить сама. Об этом сообщает New York Post.

О случившемся стало известно в декабре прошлого года, когда в службу защиты детей поступил сигнал о несовершеннолетней из штата Оклахома, беременной двойней, предположительно, от возлюбленного ее матери. В ходе допроса родительница девочки заявила полиции, что ее дочь «отчаянно хотела еще братьев и сестер», а сама женщина не может иметь детей от своего партнера из-за перевязанных труб. Она отрицала, что позволила мужчине оплодотворить дочь. Полиция получила ордер на взятие его ДНК, чтобы установить отцовство — пара скрылась из штата прежде, чем у него успели взять образцы.

Позже их обнаружили и арестовали в в штате Невада. Мужчине предъявлено обвинение в сексуальном насилии над ребенком, а матери девочки в пособничестве. Женщине также вменяют оставление несовершеннолетней без присмотра. Предполагаемая дата родов школьницы была в конце февраля, сейчас она находится в приемной семье.

Ранее в Псковской области мужчина попал под арест за насилие над падчерицей и ее подругой.

 
