При пожаре в кемеровском ТЦ погибли дети, отмечавшие начало каникул

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При пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово погибли дети, приехавшие отмечать начало каникул. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на школу №1 поселка Трещевский Кемеровской области.

«Все дети погибли. Мы сейчас об этом узнали. С ними была учительница и несколько взрослых. Точное число не могу сказать. Мы сами об этом узнали только что», — рассказали в учебном заведении.

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Там добавили, что не знают ничего о судьбе родителей и педагога.

По официальной информации, в результате пожара погибли 37 человек, еще 45 пострадали.