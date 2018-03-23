СМИ: полицейский обменял себя на заложника во Франции

Офицер полиции, прибывший к супермаркету во французском городе Треб, где мужчина захватил заложников, обменял себя на одного из них. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на источник.

Позднее стало известно, что в ходе штурма преступник был ликвидирован.

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В пятницу, 23 марта, мужчина захватил заложников в супермаркете в городе Треб. Он потребовал освободить Салаха Абдеслама, главного фигуранта по делу о теракте, совершенном в ноябре 2015 года.

Сообщается о трех погибших в ходе инцидента в супермаркете.

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