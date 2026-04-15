На самой высокой метеостанции Европы подали сигнал бедствия

Telegram-канал Mash

Сотрудники самой высокой метеостанции Европы «Сулак высокогорная», находящейся в Дагестане, оказались в снежной ловушке и подали сигнал бедствия. Об этом сообщает kp.ru.

На распространяющихся в сети кадрах можно увидеть, что станция буквально превратилась в снежную глыбу. По словам начальника республиканского гидрометцентра Абдулгалима Дадашева, на станции сейчас находятся двое сотрудников, они и подали сигнал бедствия.

«У людей есть все необходимое: вода, еда, дрова. Но для их безопасности в таких погодных условиях на объекте оставаться нельзя», — сказал он в беседе с изданием.

До этого в дагестанском селе Шаитли сошла лавина, под завалами оказались женщина и ребенок. Позже появилось видео вызволения пострадавших, однако в результате врачам не удалось спасти женщину.

Ранее в Дагестане обрушился мост на трассе «Кавказ».

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!