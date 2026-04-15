Основателя Readovka оставили в СИЗО по делу о хищении

Суд оставил в СИЗО основателя Readovka Костылева по делу о хищении у Минобороны

Суд Москвы оставил в СИЗО основателя и бывшего главного редактора издания Readovka Алексея Костылева, обвиняемого в хищении 1 млрд рублей у Минобороны РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Постановление суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Костылева оставить без изменения», — огласила решение судья.

Также без удовлетворения осталась апелляционная жалоба защиты, которая просила изменить арест на меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Адвокат Костылева объяснял такую просьбу состоянием обвиняемого.

До этого основатель издания Readovka не признал вину по делу о хищении более миллиарда рублей у Минобороны РФ.

Он был задержан 27 февраля по подозрению в мошенничестве. 25 февраля его вызвали на допрос по делу о мошенничестве в особо крупном размере и поместили в изолятор временного содержания.

Ранее агентство Ura.ru стало частью холдинга Readovka.