Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Политика

Экс-посол США на Украине возглавил консультативный совет украинского энергохолдинга

Global Look Press

Экс-посол США на Украине Джеффри Пайетт стал председателем консультативного совета украинского энергохолдинга ДТЭК. Об этом рассказала пресс-служба компании.

«Это назначение усилит миссию совета как платформы для предоставления независимых, высокоуровневых рекомендаций группе ДТЭК по вопросам энергетической безопасности и устойчивости, долгосрочного восстановления и устойчивого развития», — говорится в сообщении.

Как отметили в компании, на новой должности Пайетт возглавит работу консультативного совета, гарантируя, что его коллективный опыт превратится в практические и прикладные рекомендации.

При этом на внешнем уровне он продолжит продвигать «понимание весомого вклада», который Украина может внести в энергетическую безопасность Европы, а также будет консультировать ДТЭК относительно путей ускорения интеграции энергетических систем республики и Европейского Союза.

2 марта украинское правительство назначило новый состав наблюдательного совета компании «Нафтогаз Украины». По словам премьер-министра республики Юлии Свириденко, набсовет состоит из шести членов, из них шестеро — иностранцы из Польши, Дании, Канады и Норвегии. Остальные двое - представители Украины: замминистра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Анна Артеменко и госсекретарь кабмина Константин Марьевич.

Ранее Рада поддержала назначение Шмыгаля министром энергетики.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!