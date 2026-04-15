Экс-посол США на Украине возглавил консультативный совет украинского энергохолдинга

Экс-посол США на Украине Джеффри Пайетт стал председателем консультативного совета украинского энергохолдинга ДТЭК. Об этом рассказала пресс-служба компании.

«Это назначение усилит миссию совета как платформы для предоставления независимых, высокоуровневых рекомендаций группе ДТЭК по вопросам энергетической безопасности и устойчивости, долгосрочного восстановления и устойчивого развития», — говорится в сообщении.

Как отметили в компании, на новой должности Пайетт возглавит работу консультативного совета, гарантируя, что его коллективный опыт превратится в практические и прикладные рекомендации.

При этом на внешнем уровне он продолжит продвигать «понимание весомого вклада», который Украина может внести в энергетическую безопасность Европы, а также будет консультировать ДТЭК относительно путей ускорения интеграции энергетических систем республики и Европейского Союза.

2 марта украинское правительство назначило новый состав наблюдательного совета компании «Нафтогаз Украины». По словам премьер-министра республики Юлии Свириденко, набсовет состоит из шести членов, из них шестеро — иностранцы из Польши, Дании, Канады и Норвегии. Остальные двое - представители Украины: замминистра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Анна Артеменко и госсекретарь кабмина Константин Марьевич.

