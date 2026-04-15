В Саратове мошенники заставили школьницу уйти из дома ночью

В Саратове полиция вернула домой 15-летнюю девочку, которая ночью ушла из квартиры, чтобы передать деньги мошенникам. Об этом сообщает УМВД по Саратовской области.

В правоохранительные органы обратилась мать школьницы, она сообщила, что дочь исчезла ночью и забрала с собой ее банковскую карту. Женщина предположила, что ребенок мог попасть под влияние аферистов. Спустя несколько часов экипаж ППС нашел школьницу в круглосуточном гипермаркете в микрорайоне Солнечный.

Девочка сидела на скамье и разговаривала по телефону. Она рассказала, что действовала по указаниям неизвестных. Аферисты убедили ее обналичить сбережения матери — один миллион рублей — и передать курьеру для перевода на «безопасный счет». Осуществить задуманное помешала случайность, подросток забыла пин-код от карты. Тогда аферисты потребовали оставаться на месте и обещали помочь дистанционно, но появление полицейских сорвало их планы. С девочкой провели профилактическую беседу и передали матери. Проводится проверка.

Ранее в Краснодаре юноша лишился 16 млн рублей после звонка из «военкомата».