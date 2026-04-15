Над российскими регионами за восемь часов сбили почти 20 беспилотников ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за восемь часов ликвидировали над регионами страны 19 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

С 09:00 до 17:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Ростовской областей, Республики Башкортостан и над акваторией Черного моря», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

15 апреля в Стерлитамаке при атаке украинских дронов не выжил водитель ведомственной пожарной охраны одного из предприятий. Глава республики Радий Хабиров выразил соболезнования родственникам и пообещал оказать его семье всю необходимую помощь.

Сегодня утром Башкортостан атаковали беспилотники ВСУ: дежурные ПВО сбили несколько дронов над промышленной зоной в Стерлитамаке. Их обломки упали на территории одного из предприятий города. Начался пожар. Во время удара в цехе предприятия находились пять человек, они не пострадали.

Ранее в Белгородской области мужчина получил ранение при взрыве дрона ВСУ.