Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Армия

Над российскими регионами за восемь часов сбили почти 20 беспилотников ВСУ

Inna Varenytsia/Reuters

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за восемь часов ликвидировали над регионами страны 19 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

С 09:00 до 17:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Ростовской областей, Республики Башкортостан и над акваторией Черного моря», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

15 апреля в Стерлитамаке при атаке украинских дронов не выжил водитель ведомственной пожарной охраны одного из предприятий. Глава республики Радий Хабиров выразил соболезнования родственникам и пообещал оказать его семье всю необходимую помощь.

Сегодня утром Башкортостан атаковали беспилотники ВСУ: дежурные ПВО сбили несколько дронов над промышленной зоной в Стерлитамаке. Их обломки упали на территории одного из предприятий города. Начался пожар. Во время удара в цехе предприятия находились пять человек, они не пострадали.

Ранее в Белгородской области мужчина получил ранение при взрыве дрона ВСУ.

 
Теперь вы знаете
Смертность — почти 100%. Что нужно знать о бешенстве, чтобы выжить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!