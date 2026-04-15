Девушка выиграла бесплатную операцию по увеличению груди и чудом выжила

В Италии женщина лишилась груди спустя три года после операции по ее увеличению

Итальянка чудом выжила после операции по увеличению груди. Об этом пишет издание Leggo.

Еще в 2017 году Мелания решила поучаствовать в конкурсе, за победу в котором полагалась бесплатная операция. Она прислала видео, рассказав, почему хочет сделать пластику, и выиграла. Девушка попала к специалисту, которую называли «боссом груди», но позже выяснилось, что у нее даже не было медицинского образования. Операцию провели в Милане, и первые три года все было хорошо, но затем у Мелании началась сильная боль, а при обследовании обнаружили жидкость в тканях, потребовавшую замены имплантатов.

На этот раз хирург, по ее словам, вскрыл грудь без предварительного обследования и анестезии. После этого ее состояние резко ухудшилось, появились выраженные симптомы инфекции, высокая температура и острая слабость, требовавшие экстренной госпитализации. Врачи государственной больницы спасли девушку от сепсиса, но в итоге одна из молочных желез была удалена. Мелания долгое время привыкала к изменениям во внешности и восстанавливалась после операции.

«До сих пор у меня только одна грудь. Это меня очень расстраивает. Я больше никогда не видела того хирурга», — рассказала женщина в программе La Volta Buona на местном телевидении.

Сегодня она делится этой историей, предупреждая других о рисках подобных операций, особенно если они организованы через конкурсы в соцсетях.

