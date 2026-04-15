Двое рабочих получили травмы ног при падении грузового лифта в Саратове

В Саратове двое рабочих получили травмы ног при падении грузового лифта
Павел Лисицын/РИА Новости

В Саратове из-за неправильного использования грузового лифта пострадали двое рабочих. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел 15 апреля. Предварительно, персонал решил воспользоваться подъемником, который категорически не рассчитан на транспортировку людей. Механизм дал сбой, в результате чего оба сотрудника получили травмы. Пострадавших доставили в больницу, где им сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь.

Прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Специалистам предстоит выяснить, насколько тщательно руководство организации соблюдало правила охраны труда. В случае выявления нарушений последуют меры прокурорского реагирования.

РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что рабочие получили травмы ног средней степени тяжести. По данным СУ СК России по региону, подъемник упал. Следователь осмотрел место инцидента и назначил необходимые судебно-медицинские экспертизы.

Ранее в Москве на рабочих рухнули стройматериалы.

 
