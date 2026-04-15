Uma2rman выступят «вне жанров и форматов» в Москве, Петербурге и Казани

Российская рок-группа Uma2rman выступит в трех крупных городах России. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе музыкантов.

Концерты пройдут в формате стадионных шоу. 18 апреля артисты выступят в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный». 22 апреля концерт пройдет в Казанском «Казань Экспо». 25 апреля Uma2rman выступят в Москве на «ВТБ Арене».

«22 года Uma2rman играют свою музыку так, как чувствуют: вне жанров и форматов — и попадают четко в самое сердце», — говорится в сообщении.

Зрителям обещают «песни, которые доведут до счастья».

Uma2rman стали одной из самых-популярных рог-групп в России после опроса.

Группа была основана в 2003 году в Нижнем Новгороде родными братьями Владимиром и Сергеем Кристовскими. Владимир — вокалист и гитарист, Сергей — бас-гитарист, бэк-вокалист и автор многих текстов. Свое имя группа получила в честь голливудской актрисы Умы Турман. Братья были настолько впечатлены ее игрой в фильме «Криминальное чтиво», что назвали в её честь одну из песен, а затем и весь коллектив. Позже, чтобы избежать проблем с авторскими правами, название было изменено с Ума Турман на Uma2rman (цифра «2» также символизирует двух братьев)

Ранее Дмитрий Маликов анонсировал первый фортепианный концерт в Петербурге.