В Калининградской области восстановили электроснабжение после резкого отключения

Электроснабжение потребителей Калининградской области полностью восстановили после временного отключения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«По данным министерства развития инфраструктуры, на данный момент все потребители запитаны и электроснабжение полностью восстановлено», — говорится в сообщении.

Известна причина отключения. Как сообщили в Калининградской ТЭЦ-2, энергоблок Прегольской теплоэлектростанции в Калининградской области на короткое время отключался в ходе испытаний.

5 апреля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате падения обломков от сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Севастополе была повреждена одна из воздушных линий электропередачи. Любимовка, Поворотное, Фруктовое, Дальнее, Мекензиевы горы остались без электричества.

За три дня до этого в девяти районах Крыма произошло отключение электричества.

Ранее в Запорожской области исчезло электричество из-за атаки ВСУ.