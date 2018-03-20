В Афганистане россиянина задержали за вербовку террористов

Сотрудники ФСБ России вместе с афганскими партнерами задержали скрывавшегося в Афганистане россиянина, который подозревается в финансировании терроризма и вербовке рекрутов для запрещенных организаций, передает РИА «Новости».

«В рамках дела о финансировании террористической деятельности и вербовке рекрутов для участия в боевых действиях на стороне запрещенных международных организаций совместно с афганскими партнерами установлен и задержан гражданин России, житель Тверской области, объявленный в международный розыск и скрывавшийся на территории Афганистана», — говорится в заявлении ведомства.

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Отмечается, что задержанного уже доставили в Россию и передали силовикам.

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