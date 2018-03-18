В СК передали материалы по вбросам бюллетеней в Подмосковье и Приморье

Первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой заявил, что материалы по факту вброса бюллетеней в подмосковных Люберцах и приморском Артеме были переданы в Следственный комитет, передает РИА «Новости».

«По двум фактам — по Люберцам и городу Артем Приморского края — мы закончили документирование и передаем в Следственный комитет для рассмотрения вопроса о возможном возбуждении уголовного дел», — заявил Горовой.

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По его словам, министерство возбудило 775 административных производств по сообщениям различной направленности, которые затрагивают интересы выборной кампании.

Ранее сообщалось, что на участке в Люберцах зафиксирован вброс бюллетеней.