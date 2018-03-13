В посольстве России в США опровергли «российский след» в отравлении Скрипаля

В посольстве России в Соединенных Штатах заявили, что у Британии и Америки нет доказательств причастности России к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление посольства.

«Бездоказательные обвинения России во всех грехах продолжают множиться. Сегодня вброшен очередной фейк-ньюс о якобы российском следе в трагических событиях в Великобритании. Когда же здесь научатся сначала проверять факты, а потом осуждать? На сегодняшний день нет ни одного доказательства правоты британских, а теперь и американских властей», — сообщается в заявлении посольства.

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Также в заявлении вспомнили экс-госсекретаря США Колина Пауэлла и его выступление в Совете безопасности ООН в 2003 году, на котором он продемонстрировал пробирку, якобы содержащую образцы иракского химического оружия. Этим предметом он хотел убедить Совет безопасности в необходимости военного присутствия США в Ираке.

«Неужели здесь уже забыт образ Колина Пауэлла, трясущего пробиркой с белым порошком в зале СБ ООН? Когда порядочность вернется в политическую жизнь Вашингтона?», — спросили в посольстве.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила о причастности России к отравлению Скрипаля. Позже к обвинениям присоединился государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.