В Тбилиси экстренно сел пассажирский самолет из Украины

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» совершил аварийную посадку в Тбилиси в связи с некорректной работой системы выпуска закрылков, передает «112 Украина».

Самолет сделал над Тбилиси три незапланированных круга и совершил аварийную посадку с приземлением на высокой скорости.

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Как отметили в авиакомпании, экипаж действовал в соответствии с инструкциями и требованиями безопасности, никто из пассажиров и экипажа не пострадал.

«За пассажирами, вылетающими из Тбилиси в Киев, рейсом PS516, отправлен другой самолет. Вылет рейса запланирован 5 февраля в 02.15 по местному времени», — добавили в авиакомпании.

Ранее сообщалось, что самолет экстренно сел на автомагистраль недалеко от Лос-Анджелеса.