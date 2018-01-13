В Подольске мужчина и женщина погибли при попытке разобрать боевую гранату

В подмосковном Подольске два человека погибли при взрыве взрыв гранаты, которую они пытались разобрать. Об этом сообщается на сайте СК по Московской области.

«13 января 2018 года в результате взрыва гранаты в одной из квартир в городе Подольске погибли два человека: женщина-хозяйка квартиры со своим сожителем. Предварительно установлено, что погибшие вели асоциальный образ жизни, нашли накануне боевую гранату, которую решили разобрать», — говорится в сообщении.

Следователями возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105, ст. 222 УК (убийство, незаконный оборот оружия).