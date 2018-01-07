Заключенный сбежал из тюрьмы Берлина и отправил СМС, что не вернется

Заключенный, отбывающий наказание за убийство, сбежал из берлинской тюрьмы «Тегель», сообщает Bild.

Мужчина средних лет проходил так называемую «социальную терапию» с правом покидать место заключения на время рабочего дня.

Он должен был вернуться поздно вечером 6 января, однако написал своему опекуну СМС, что возвращаться не собирается.

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Сотрудник тюрьмы подождал час, после чего поднял по тревоге полицейских.

Однако арестант сам вернулся в исправительное учреждение около 14.00 7 января. Сообщается, что он был трезвым. Чем занимался узник во время самовольного отсутствия, неизвестно.

Ранее девять преступников сбежали из берлинской тюрьмы Плетцензее. Пятеро из них также не вернулись после дневного «отпуска». На свободе остаются двое.

Накануне Нового года полиция задержала заключенного, убившего многодетную мать в Энгельсе Саратовской области.